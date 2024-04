Consiglieri senza deleghe sanzionati per l’inerzia

Non è legittimo un atteggiamento «inerte» del consigliere di amministrazione, anche nel caso di semplice srl. Non importa che l’amministratore sia privo di deleghe e che le informazioni richieste e ottenute dal management esecutivo siano insufficienti. Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 10739 della prima sezione civile depositata ieri. La Corte ha così confermato la condanna in appello (in primo grado erano stati assolti) a pagare circa 700mila euro al fallimento di una Srl a carico di tre...

