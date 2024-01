Contratto d’appalto e recesso del committente con restituzione e risarcimento

Contratto d’appalto - Recesso del committente - Art. 1671 c.c. - Inadempimento - Garanzia per vizi.

In tema di appalto, il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c. da parte del committente non preclude la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore. In tale evenienza, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita...