Sinistro provocato in strato di ebrezza, sufficiente il collegamento materiale tra sinistro e stato di alterazione dell’agente

Circolazione stradale - Guida in strato di ebrezza - Aggravante ex art. 186, comma 2-bis Cds -Collegamento materiale - Sinistro - Stato di alterazione dell’agente

In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro...