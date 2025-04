Validità della clausola di determinazione degli interessi del mutuo per relationem

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere conto corrente bancario - Determinazione del saggio di interesse per relationem - Limiti di ammissibilità - Fattispecie

La clausola di determinazione degli interessi corrispettivi dovuti dal mutuatario è validamente stipulata ai sensi dell’art. 1346 c.c. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto...