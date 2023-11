Contratto d’opera intellettuale: limiti e responsabilità di Laura Biarella

la QUESTIONE

Nel determinare la responsabilità del professionista, quale rapporto sussiste tra l’art. 2236 e l’art. 1176 c.c.? L’art. 2226 c.c. è compatibile con il contratto d’opera professionale? Come si atteggia la responsabilità del professionista intellettuale per difformità e vizi occulti dell’opera?



La “diligenza del buon padre di famiglia” rappresenta un principio generale di valutazione dell’esecuzione della prestazione, riferibile alla parte debitrice. In dettaglio, col termine “diligenza...