Corte costituzionale: la decisione depositata oggi

Il 18 aprile la consulta si occupa di agricoltura









AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

Sentenza n. 75: non fondatezza - inammissibilità (deciso il 23 febbraio 2023)

Norme impugnate: Artt. 1, c. 1° e 3°, 2, 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 18/03/2022, n. 3.

Agricoltura e zootecnia - Indicazione geografica e denominazione di origine - Norme della Regione Siciliana - Previsione che promuove l'istituzione della denominazione comunale [De.Co.], quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche...