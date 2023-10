Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza n. 189: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 20 settembre 2023)

Norme impugnate: Art. 21- bis, c. 1°, primo periodo, del decreto-legge 23/06/1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 08/08/1995, n. 341.

Edilizia e urbanistica - Proprietà - Trasferimento di alloggi costruiti dallo Stato - Previsione che non contempla la cessione gratuita in proprietà, ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai Comuni della Campania...