Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

PROCESSO PENALE

Sentenza n. 182: inammissibilità (deciso il 17 luglio 2023)

Norme impugnate: Art. 83 del codice di procedura penale.

Processo penale - Citazione del responsabile civile - Facoltà dell’imputato di citare in giudizio l’assicuratore nei casi di responsabilità civile derivante dallo svolgimento di attività sanitaria per la quale è previsto, a carico del professionista, dalla legge n. 24 del 2017, l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile.



ADOZIONE E AFFIDAMENTO

Sentenza n...