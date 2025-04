Covision Media chiude un round di finanziamento da 5 milioni: gli studi coinvolti

Paolo Guaragnella, Livia Maria Pedroni e Giuliano Lanzavecchia

Covision Media S.r.l., start-up che, attraverso la sua tecnologia innovativa di IA, fornisce soluzioni di scansione 3D automatizzate, utilizzando scanner 3D industriali per trasformare rapidamente ed efficientemente qualsiasi oggetto fisico in un gemello digitale 3D di alta qualità, ha chiuso, assistita da Orrick, un round di €5 milioni guidato dagli investitori CDP Venture Capital SGR S.p.A., assistita da Legance, Euregio+ e Redstone, assistite da Osborne Clarke e The Techshop SGR S.p.A., assistita da Ughi Nunziante.

Il round ha visto anche la partecipazione di alcuni business angels europei e US based. L’investimento rafforzerà e accelererà l’espansione commerciale e le iniziative di sviluppo dell’IA della startup.

Il team di Orrick che ha assistito Covision era composto da Attilio Mazzilli, responsabile del dipartimento Italian Technology Companies Group ed era guidato dalla partner Livia Maria Pedroni con il supporto della senior associate Ginevra Rebecchini e dall’associate Claudia Cirinà.

Per il primo investimento del Fondo per la Transizione Digitale, CDP Venture Capital è stata assistita da Legance con un team composto da Andrea Fedi e Paolo Guaragnella.

Euregio+ e Redstone sono state assistite da Osborne Clarke con un team multi-giurisdizionale guidato dal partner Maximilian Vocke, coadiuvato dalla senior associate Dana Alpar, e dal partner Giuliano Lanzavecchia, coadiuvato dalla junior associate Martina Serbelloni, per i profili di diritto italiano.

The Techshop è stata assistita da Ughi Nunziante con un team composto dal partner Antonello Lupo e dall’associate Alessandro Corbò.