Cristiano Cominotto entra nella Commissione di Studio dello IAP

Cristiano Cominotto

L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) annuncia l’ingresso dell’avvocato Cristiano Cominotto nella propria Commissione di Studio. Cominotto entra in rappresentanza dell’IAA – International Advertising Association Italy, di cui è consigliere, insieme a Alberto Dal Sasso, quest’ultimo nominato nel Consiglio Direttivo.

Cristiano Cominotto è fondatore e presidente di A.L. Assistenza Legale, vanta una lunga carriera riconosciuta a livello internazionale. È attivamente coinvolto in prestigiose organizzazioni legali, tra cui l’American Bar Association e la British Chamber of Commerce for Italy. Fa parte del Consiglio di IAA Italy, portando in dote un prezioso bagaglio di competenze giuridiche e di consulenza strategica sui temi della comunicazione commerciale.

La Commissione di Studio dello IAP è l’organo deputato all’analisi e all’approfondimento delle tematiche emergenti nel campo della comunicazione commerciale. L’avvento di nuove tecnologie e, in particolare, dell’intelligenza artificiale, sta infatti aprendo scenari inediti, che richiedono continui aggiornamenti normativi e linee guida innovative per tutelare sia i consumatori sia le imprese.

“Sono profondamente onorato di entrare a far parte della Commissione di Studio dello IAP. In un momento in cui la comunicazione pubblicitaria sta attraversando una fase di radicale trasformazione, soprattutto per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, ritengo fondamentale che il settore legale contribuisca attivamente all’aggiornamento delle regole di autodisciplina. – spiega Cristiano Cominotto - Un confronto costante tra esperti di diritto e professionisti della comunicazione è imprescindibile per garantire trasparenza, etica e tutela dei consumatori. Metto a disposizione la mia esperienza con l’obiettivo di supportare questo processo di evoluzione e innovazione.”

L’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), da oltre cinquant’anni opera in Italia come garante dell’autoregolamentazione della comunicazione commerciale, promuovendo l’osservanza del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. Attraverso i propri organi, si adopera per assicurare messaggi pubblicitari onesti e corretti, a tutela del pubblico e delle imprese, favorendo al contempo un ambiente concorrenziale leale. L’Istituto è al momento presieduto da Mario Barbuto e vede Vincenzo Guggino come segretario generale.

IAA – International Advertising Association è l’associazione internazionale che riunisce i leader del marketing e della comunicazione, presente in 56 Paesi nel mondo è guidata in Italia dalla presidente Marianna Ghirlanda.