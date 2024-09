Criterio applicabile per stabilire la competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale

Proprietà industriale e diritto d’autore - Competenza territoriale - Art. 120, c. VI CPI - Forum commissi delicti - Criteri - Contraffazione - Accertamento negativo ex art. 120 CPI c. III - Disciplina

In tema di competenza territoriale nelle azioni in materia di proprietà industriale, il criterio concorrente del forum commissi delicti previsto dall’art. 120, comma 6, del D.L.gs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale) regola la competenza in favore del soggetto che ha subìto il ...