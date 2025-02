Cybersecurity, con le prossime scadenze piena esecuzione alla nuova normativa

Distinguere la verità dal falso non era facile neanche prima dell'avvento dell'intelligenza artificiale generativa, e oggi l'IA permette addirittura di realizzare immagini realistiche di individui fittizi. Alzare la guardia è dunque necessario e solo un intervento normativo "forte" come la direttiva NIS 2, recentemente recepita anche nel nostro Paese, può rafforzare il quadro delle disposizioni in ambito di cibersicurezza, che con le prossime scadenze diventeranno pienamente esecutive