Ddl “Brambilla”: disco verde del Senato. Verso la tutela penale diretta degli animali

Nella seduta del 29 maggio, l’Aula del Senato della Repubblica ha approvato, in via definitiva, il Ddl “Brambilla” (dal nome della prima proponente) recante disposizioni penali in materia di tutela degli animali (Atto Senato n. 1308).

Un provvedimento composto di quindici articoli che, oltre all’inasprimento generalizzato delle pene previste per i reati contenuti all’interno del Titolo...