Niente pomate e integratori acquistati senza ricetta al 41-bis

Niente pomate né integratori al 41-bis se acquistati senza ricetta. La prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 19814/2025, conferma il divieto di detenere in cella prodotti parafarmaceutici e da banco per i quali è necessaria l’indicazione sanitaria sulla necessità e un nulla osta sulla pericolosità in caso di uso improprio.

La vicenda

Nella vicenda, il magistrato di...