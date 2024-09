Deloitte assiste Primeur e i suoi azionisti nella cessione a Total Specific Solutions

Paolo Terrile, Luca Rapetti Castiglione

Deloitte ha assistito gli azionisti di Primeur, leader nell’integrazione dei dati e nelle soluzioni di trasferimento sicuro dei file, nella cessione del Gruppo a Total Specific Solutions (TSS), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni IT verticali.

Primeur, con una forte presenza nei settori finanziario, retail, automotive, energia & utilities, e telecomunicazioni, è nota per il suo ruolo di primo piano nel settore dell’integrazione dei dati, in particolare con la sua piattaforma ibrida “Data One”. Grazie alla sua tecnologia innovativa, Primeur permette alle aziende di gestire e controllare i propri dati in modo flessibile e sicuro, senza compromettere i sistemi IT esistenti.

Total Specific Solutions, parte del gruppo internazionale Topicus.com Inc. quotato alla borsa canadese TSX Venture Exchange, ha scelto Primeur per rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e accelerare l’espansione internazionale della piattaforma di integrazione dati di Primeur.

Deloitte Legal ha assistito Primeur e i suoi azionisti in tutti gli aspetti legali dell’operazione con un team composto dal Partner Paolo Terrile e dal Managing Associate Luca Rapetti Castiglione, con gli Avvocati Elena Voussolinous e Matteo Benzoni, mentre il Partner Emilio Cucchiara e l’Avvocato Marzia Del Vaglio hanno curato gli aspetti relativi alla notifica Golden Power. STS Deloitte ha supportato gli azionisti di Primeur nella pianificazione fiscale della transazione con un team composto dal Partner Davide Bleve e dalla Managing Associate Sarah Giuliano.