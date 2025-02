Deloitte con Give Back Beauty nell’acquisizione di Angelini Beauty

Carlotta Robbiano

Give Back Beauty, gruppo internazionale attivo nel settore dei profumi e della cosmetica, che collabora con brands di prestigio come Elie Saab, Chopard, Zegna, Tommy Hilfiger e Dolce & Gabbana, ha acquisito AB Parfums S.p.A. (ex Angelini Beauty S.p.A.), da Angelini Industries, rafforzando così ulteriormente la sua posizione nel panorama internazionale del beauty.

Per l’operazione, il gruppo Give Back Beauty è stato assistito da un team legale di Deloitte Legal guidato dalla partner Carlotta Robbiano (in foto), dal senior manager Alessio Sini, dalla manager Alessandra Maria Frassanito e dalla senior associate Livia Cassina, per quanto riguarda gli aspetti corporate e commerciali, e dal partner Gabriele Pavanello e dalla trainee Annalisa Driussi, con il supporto dei manager Filippo Schiera e Marco Gasparrini, per quanto riguarda gli aspetti Finance. Inoltre, lo studio Perani Pozzi ha fornito supporto sugli aspetti IP, con il partner Francesco Braga e la senior associate Elisa Scibilia.

Per gli aspetti fiscali, il gruppo è stato supportato da STS Deloitte, con il partner Davide Lombardi e manager Dafne Bertoncello, mentre per gli aspetti finanziari si è avvalso di Deloitte Financial Advisory, con il partner Luca Zesi, il director Michele Antonelli e il senior associate Corrado Bruno.

Il Gruppo Angelini Industries, per parte sua, è stato assistito dal proprio team legale interno, rappresentato da Enrica Dogali (Group Chief Legal & Compliance Officer), Alessandro Mura (Legal Counsel) e Demetrio Cavicchia (Head of Intellectual Property). Inoltre, Angelini si è avvalsa della collaborazione di Rothschild & Co. come advisor finanziario che ha agito con un team composto dal partner Nicola Paini, il director Valerio Leone, l’assistant director Gianluca Corriere e l’associate Federico Frediani, EY per la due diligence finanziaria, con il partner Daniela Gianni ed il partner Matteo Cislaghi e Bain & Company per gli aspetti commerciali, con il partner Valerio Di Filippo, il partner Aaron Gennara e l’associate partner Lucia Tagliabue.

Anche BNL BNP Paribas coinvolta nell’operazione che ha assunto il ruolo di global coordinator e sole underwriter.