Deloitte Legal e Pirola Pennuto Zei & Associati nell’acquisizione del marchio “Neutromed” da parte di Sutter

Andrea Pirola, Ubaldo Messia









Sutter Industries S.p.A. – Il Gruppo Sutter, tra le aziende leader nella detergenza professionale in Italia e all’estero, e con una presenza importante nel mondo Consumer con le marche Emulsio e General, ha concluso un accordo con Henkel in forza del quale ha acquisito brand, know-how e portafoglio clienti di “Neutromed”, storica marca di origini italiane di prodotti per l’igiene intima e pulizia della persona, nata nel 1987, il cui marchio è registrato in moltissimi paesi del mondo. In forza dell’accordo concluso, Neutromed entra a far parte della divisione Consumer di Sutter.



L’operazione prevede che la produzione – oggi localizzata in Germania – al termine di un periodo di transizione di circa 12 mesi, tornerà in Italia. Il Gruppo Sutter intende fare crescere Neutromed nel mondo del Cura Persona in Italia e a livello globale sia nel business Consumer sia in quello Professionale.



L’operazione è stata coordinata internamente da Francesco Cristiano, Direttore Affari Legali e Societari di Gruppo, con il supporto, per i profili legali, di Walter Romeo, Legal Specialist - Gruppo Sutter.



Sutter Industries è stata assistita, per la parte legale, da Deloitte Legal con un team composto dal partner Ubaldo Messia , dall’Of Counsel Alexia Falco, dalla Managing Associate Elena Martellucci, dalla Associate Giulia Bonacasa nonché da Pirola Pennuto Zei & Associati che ha curato gli aspetti fiscali con il partner Andrea Pirola e il senior associate Claudio Larocca.