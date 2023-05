Demanio marittimo, profili e prospettive relativi alla costa

L'evento, in fase di accreditamento Ordine Avvocati Roma e AIGA sezione Roma, avrà luogo il prossimo 20 giugno a partire dalle 14,30 a Roma presso l'Auditorium della Cassa di Previdenza Forense, in Via E. Visconti n. 8









Rete Nazionale Forense, con il Patrocinio di AIGA sezione Roma, presenta il convegno dal titolo

"DEMANIO MARITTIMO. Profili e prospettive relativi alla costa".



Durante l'evento si parlerà sia del demanio come bene pubblico sia della costa come asset aziendale.

Si affronterà quindi il tema dei regimi concessori e del federalismo demaniale.

Si discuterà quindi delle prospettive evolutive e dell'incidenza degli strumenti di governo del territorio con focus sul ruolo della Capitaneria di Porto nella gestione del demanio marittimo.



