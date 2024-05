Dentons con Barings e Savills IM SGR per il primo studentato in Italia del fondo immobiliare paneuropeo BREEVA II

Maria Sole Insinga, Arnaldo Cremona

Lo studio legale Dentons ha assistito il fondo Value Add SH, gestito da Savills IM SGR per conto dell’investitore Barings, nell’acquisizione di un terreno di circa 25.000 metri quadrati a Roma.

Nel complesso attualmente dismesso a est del centro cittadino, in via Umberto Partini, collegato attraverso il sistema di trasporto pubblico all’università La Sapienza, il fondo svilupperà uno studentato di circa 8.000 metri quadrati, composto da circa 270 stanze singole e spazi ricreativi, con apertura prevista per l’anno accademico 2026/2027. Il progetto si pone l’obiettivo di ottenere la certificazione LEED Gold, riducendo al minimo le emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita.

L’investimento sarebbe per il primo studentato per Barings in Italia per conto del suo secondo fondo immobiliare paneuropeo con strategia value add BREEVA II.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dalla partner Maria Sole Insinga, e composto dall’associate Riccardo Colantoni, per gli aspetti real estate, dal partner Jacopo Brambilla Sica e dal senior associate Giuseppe Gagliardo, per i profili edilizio-urbanistici, e dal partner Andrea Fiorelli, con il senior counsel Matteo Chinaglia e l’associate Giovanni Moretta, per i profili fiscali.

La venditrice SHQT – Sviluppo HQ Tiburtina, società del Gruppo BNL-BNP Paribas, è stata assistita da Chiomenti, con un team coordinato da Luca Fossati e Arnaldo Cremona e composto da Sara Chafik e Antongiulio Carella, per gli aspetti real estate, Alfredo Vitale e Riccardo Esposito, per gli aspetti urbanistici, e Maurizio Fresca, per gli aspetti fiscali.