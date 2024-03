Dentons, Giovannelli e LCA per l’acquisizione di Testing da parte di White Lab

Antonio Legrottaglie, Michele Mocarelli, Riccardo Massimilla

Lo studio legale Dentons e Giovannelli e Associati hanno assistito White Lab, che ha come azionista di riferimento la holding milanese dedicata agli investimenti in private equity White Bridge Investments, nel perfezionamento dell’acquisizione di Testing, azienda partecipata dall’amministratore delegato Francesco Vignali e da Xenon Small Cap Fund, che da oltre quindici anni opera nel campo dei test meccanici, termici e chimico-fisici per la validazione di componenti e materiali destinati principalmente al mercato high-end automotive.

Nel contesto dell’operazione, il Fondo Xenon, assistito da LCA Studio Legale, e Francesco Vignali, assistito dal dott. Maurizio Macca dello Studio Commercialisti Modena & Partners, hanno reinvestito in White Lab per lo sviluppo di una nuova linea di business dedicata ai materiali compositi, che si avvarrà anche dei servizi sviluppati da AgioMetrix, laboratorio bolognese entrato nel gruppo lo scorso dicembre.

L’acquisizione rappresenta un passo decisivo verso il consolidamento di White Lab nel mondo dei laboratori di analisi, in linea con il progetto che ha portato in poco più di un anno all’aggregazione, sempre con l’assistenza di Dentons, di 12 società con oltre 400 dipendenti e un fatturato aggregato di oltre 50 milioni di euro.

Dentons ha curato tutti gli aspetti legali e di contrattualistica societaria, agendo con un team multidisciplinare guidato dal managing counsel Antonio Legrottaglie e composto dall’associate Paolo Piscopo e dai trainee Bianca Balestri e Francesco Simonetti, per i profili contrattuali e societari; dal partner Luca De Menech, insieme al trainee Martino Ruggiero, per gli aspetti giuslavoristici; dalla partner Ilaria Gobbato, coadiuvata dalla trainee Gaia Cipriani, per le questioni autorizzative e sanitarie.

Giovannelli e Associati ha curato gli aspetti legali relativi al finanziamento con un team guidato dal partner Michele Mocarelli, supportato dal trainee Alessio Buontempo.

LCA ha seguito gli aspetti legali e di contrattualistica societaria con un team composto dal partner Riccardo Massimilla e da Alessandro Iustulin, mentre il dott. Maurizio Macca ha assistito Francesco Vignali per la parte finanziaria e fiscale.

Banca Akros ha assistito l’acquirente in relazione agli aspetti finanziari.