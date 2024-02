Dentons rafforza il Tax con il nuovo partner Gianmarco Tortora e il suo team

Gianmarco Tortora

Lo studio legale Dentons annuncia l’ingresso dell’avvocato Gianmarco Tortora in qualità di partner del dipartimento Tax, nella sede di Milano, con un team composto dall’Of Counsel Marco Fasola e dalla trainee Alice Pendenza.

Gianmarco Tortora vanta esperienze in LCA Studio Legale, dove era partner, e precedentemente in BonelliErede, e si occupa di consulenza tributaria sia a livello corporate (anche con riferimento a strutture di investimento cross-border), sia a livello private clients, con particolare focus sul reddito di impresa e sull’IVA. Inoltre, possiede una consolidata esperienza nel contenzioso tributario e nella gestione delle procedure di ruling e delle verifiche fiscali e, più in generale, delle fasi precontenziose con l’Agenzia delle Entrate. Nel corso della sua carriera professionale, ha assistito clienti operanti in vari settori, tra i quali trasporto e crocieristica, sport, real estate, bancario, finanziario e web.

“Con l’arrivo di un team di fiscalisti di comprovata esperienza, integriamo ulteriormente i nostri servizi in ambito tax nella sede di Milano, a completamento di una importante offerta, consolidando il percorso di progressiva sofisticazione dei singoli professionisti per profili di specializzazione”, ha dichiarato Federico Sutti, Chairman del Board europeo e Managing Partner di Dentons in Italia.

“Gianmarco e il suo team aggiungono ulteriori competenze in specifiche attività professionali di estrema attualità e interesse, rafforzando il dipartimento in tutte le aree strumentali a garantire ai nostri clienti un’assistenza a 360°. In particolare, le nuove opportunità offerte dal processo di riforma fiscale in corso consentono un rinnovato interesse per il contenzioso in genere e le procedure deflattive dello stesso, che desideriamo cogliere in modo consapevole con l’aiuto di un professionista di esperienza nel settore quale Gianmarco”, ha aggiunto Andrea Fiorelli, responsabile della practice Tax italiana dello Studio.

“Sono molto felice di questa opportunità professionale e di unirmi con il mio team a Dentons, contribuendo ad ampliare la gamma di servizi offerti ai clienti”, ha commentato Gianmarco Tortora.

Grazie all’arrivo di Gianmarco Tortora e del suo team, sale a 14 – di cui quattro partner – il numero dei componenti del dipartimento italiano di Tax operanti dalle sedi di Milano e Roma.