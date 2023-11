Deposito telematico memorie, ante Cartabia termini ordinatori di Francesco Machina Grifeo

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 32827 depositata oggi, affermando un principio di diritto

Sotto la vigenza del decreto Rilancio (Dl 34/2020), adottato durante la pandemia da Covid, il mancato rispetto del termine, 5 giorni dall’udienza, per il deposito telematico delle memorie scritte – in sostituzione della partecipazione all’udienza dei difensori - non può considerarsi equivalente all’omesso deposito e dunque non è corretto che il giudice ordini l’estinzione del processo (applicando il rinvio all’articolo 181 del Cpc). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 32827 depositata...