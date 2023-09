Diritti di cittadinanza: il contributo unificato è unico anche per più ricorrenti di Marina Crisafi

Nei procedimenti per i diritti di cittadinanza, anche in presenza di più ricorrenti, il contributo unificato è unico. Lo ha chiarito via Arenula in risposta ad apposito quesito formulato dal presidente del tribunale di Brescia, tramite il canale Filodiretto.



Il quesito

In particolare, il presidente chiedeva se nei procedimenti che vertono sui diritti della cittadinanza, considerati i tantissimi procedimenti introdotti cittadini di origine italiana residenti in Brasile, caratterizzati da una pluralità...