Disciplina del licenziamento per scarso rendimento

la QUESTIONE

È possibile licenziare legittimamente un lavoratore per scarso rendimento? Qual è la natura di tale tipologia di licenziamento? Come si articola il riparto dell'onere probatorio in materia?



Nel nostro lessico quotidiano il termine "rendimento" richiama alla mente un quoziente di misurazione di varia natura, solitamente connesso al rapporto di assolvimento della funzione, compito od obiettivo propri del valore di riferimento.

Ciò accade anche in ambito laburistico, ove il concetto...