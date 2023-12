DLA Piper amplia la practice Corporate nell’area M&A/Private Equity con la nuova partner Anna Saraceno

Anna Saraceno

Lo studio legale internazionale DLA Piper si rafforza nel Corporate con l’arrivo di una nuova partner, Anna Saraceno.



L’ingresso di Anna Saraceno, che farà capo alla sede di Milano dello studio, si pone l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la practice Corporate di DLA Piper, e in particolare il Private Equity, settore in cui Anna è fortemente specializzata, in ambito nazionale e internazionale.



Nel dettaglio, Anna ha maturato significativa esperienza in ambito di M&A/Private Equity, occupandosi prevalentemente di acquisizioni, fusioni, trasferimenti di rami d’azienda, leveraged buy-outs, accordi di joint venture, patti parasociali, accordi di investimento e altre operazioni societarie realizzate da fondi di private equity, società italiane e multinazionali in ambito domestico e internazionale. Presta anche regolarmente assistenza in ambito societario con particolare riferimento alle problematiche inerenti gli assetti proprietari ed i temi di corporate governance.



In virtù del nuovo ingresso, il dipartimento Corporate di DLA Piper, guidato da Giulio Maroncelli, arriva a contare 12 partner e un totale di 46 avvocati.

Wolf Michael Kühne, country managing partner di DLA Piper in Italia, ha commentato: “siamo onorati di accogliere Anna, che si unisce agli altri soci già operanti nell’area del Private Equity”.



Giulio Maroncelli, location head del dipartimento Corporate di DLA Piper, ha commentato: “sono certo che Anna sfrutterà al meglio le potenzialità della piattaforma internazionale di clienti e uffici di DLA Piper”.