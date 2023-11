DLA Piper e GOP nel finanziamento a Weerts Logistic park XLII

Giampiero Priori, Ilaria Laureti









DLA Piper e Gianni & Origoni sono gli studi coinvolti nel finanziamento concesso da Banco BPM in favore della società Weerts Logistic Park XLII, controllata del Gruppo Weerts, e finalizzato a sostenere i costi per l’acquisizione di un’area sita in Fidenza di circa 137.000 metri quadri e la realizzazione sulla medesima di un complesso immobiliare a destinazione principalmente logistica di approssimativamente 50.000 mq di superficie commerciale nonché di talune opere di urbanizzazione tra cui aree verdi ed adibite a parcheggi.



DLA Piper ha assistito la banca finanziatrice con un team multidisciplinare guidato dal partner Giampiero Priori (nella foto a sinistra) e composto dall’avvocato Oreste Sarra e da Francesca Regolo, per quanto attiene agli aspetti relativi alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria. Per i profili fiscali relativi all’operazione ha agito il partner Andrea Di Dio. La partner Carmen Chierchia e la partner Valentina Marengo coadiuvata dall’avvocato Samuele Belfrond hanno curato, rispettivamente, i profili urbanistici e i profili di natura immobiliare. Gli aspetti di diritto belga sono stati curati da un team dell’ufficio di Bruxelles guidato dalla partner Caroline Hoste e composto dagli avvocati Achille Lemey e Wout Priem.



Gianni & Origoni ha assistito Weerts Logistic Park XLII, con un team composto dalla partner Ilaria Laureti (nella foto a destra), coadiuvata dal managing associate Giuliana Santamaria e dall’associate Elisa Palaj per quanto attiene agli aspetti banking & finance, nonché dalla partner Francesca Staffieri per gli aspetti fiscali.



Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Monica De Paoli dello studio Milano Notai.