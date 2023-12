DLA Piper e Withers advisor nell’acquisizione da parte di Garbe Industrial Real Estate Italy di un’area brownfield, in provincia di Bergamo, ceduta da Officine Mak

DLA Piper e Withers sono stati advisor legali per l’acquisizione da parte di Garbe Industrial Real Estate Italy, società attiva nel mercato immobiliare logistico, industriale e tecnologico, di un lotto di terreno di tipo brownfield in provincia di Bergamo ceduto da Officine Mak, società specializzata nella rigenerazione e riqualificazione urbana.



Il terreno, sito nell’ex complesso industriale Alimonti a Covo, si estende su circa 40.000mq con capacità edificatoria di circa 22.100mq e verrà usato per la realizzazione di un parco logistico sostenibile. I lavori di recupero dell’ex area industriale inizieranno nel 2024 e si concluderanno nel 2025.



La società acquirente Garbe Industrial Real Estate Italy è stata assistita da DLA Piper con un team composto dalla partner Valentina Marengo e dall’avvocato Erika Mazzeo, che hanno coordinato l’operazione e supervisionato i profili immobiliari, dalla partner Carmen Chierchia e dall’avvocato Sabrina Calatroni, competenti per lo studio di fattibilità urbanistica e gli ulteriori profili di natura amministrativa, e dalla partner Carlotta Benigni e dall’avvocato Maria Teresa Madera, competenti per i profili fiscali.



Officine Mak è stata assistita dallo Studio Withers con un team guidato dal Partner Sergio Anania, coadiuvato dagli associate Gianmarco Barbiero e Federico Zindato.