Domenico Fanuele entra in White & Case come partner

Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha ampliato la sua practice globale di Mergers & Acquisitions (M&A) e il Global Private Equity Industry Group con l’ingresso di Domenico Fanuele in qualità di partner.

John Reiss, partner di White & Case e responsabile della pratica M&A globale, ha commentato: “L’ingresso di Domenico, un leader nel settore del M&A e del private equity, sosterrà ulteriormente lo sviluppo della nostra practice a livello internazionale in Europa e nel mondo. La sua esperienza rafforzerà la nostra capacità di assistere i nostri clienti globali nelle complesse operazioni M&A cross-border”.

Domenico Fanuele porta con sé oltre 25 anni di esperienza nel campo, con un’abilitazione sia in Italia che a New York. Precedentemente partner presso lo Studio Legale Associato Shearman & Sterling, dove era responsabile delle sedi di Roma e Milano e della practice corporate italiana, Domenico assiste banche d’investimento, società, fondi di private equity e immobiliari in operazioni di M&A, operazioni di capital markets e joint venture strategiche.

Michael Immordino, Executive Partner di White & Case a Milano, ha aggiunto: “Domenico è ben conosciuto e rispettato nel mercato italiano come consulente di fiducia nei consigli di amministrazione, e ha prestato la sua consulenza in alcune delle più significative operazioni di M&A e di private equity che hanno coinvolto società e investitori italiani. Domenico rappresenta un’ottima acquisizione per lo Studio, con la sua vasta esperienza internazionale e la sua rete globale di contatti. La sua specializzazione in operazioni immobiliari completa le competenze del nostro ufficio italiano in materia di private equity e M&A”.

Oliver Brettle, partner e Vice Chair di White & Case, ha sottolineato che l’arrivo di Domenico rafforza non solo la practice M&A globale dello Studio, ma anche diversi Global Industry Group, tra cui quelli di private equity, real estate, financial institutions, infrastructure, trasporti e logistica. L’ingresso di Domenico segue quello di altri partner di alto profilo nel settore del M&A e del private equity in varie sedi di White & Case in tutto il mondo, evidenziando l’impegno continuo dello Studio in questa practice chiave.

Sin dall’inizio del 2024, White & Case ha accolto diversi nuovi partner nella practice M&A e nel Private Equity Industry Group globale, inclusi professionisti come Taurie Zeitzer e Keith Hallam a New York, Patrick Sarch a Londra, John Cahill a New York e Hong Kong, Sten Olsson a Helsinki e Alan Bao a Pechino.