Due nuovi ingressi in Littler: entrano Francesca Rocco ed Alessandra Pisati

Alessandra Pisati, Francesca Rocco

Sono Francesca Rocco ed Alessandra Pisati le due nuove professioniste che fanno il loro ingresso in Littler, la principale realtà legal al mondo che assiste le aziende nel diritto del lavoro.

Laureata alla Cattolica di Milano, Francesca Rocco ha maturato anche un PhD in Relazioni industriali e prima di entrare in Littler è stata in Deloitte Legal.

Alessandra Pisati, laureata in giurisprudenza all’Università di Pavia e con un Master in Relazioni industriali, ha precedentemente lavorato in studi italiani, come Nunziante Magrone, occupandosi sempre di diritto del lavoro e di tematiche relative alle risorse umane, con aspetti di compliance.

Littler

