Due nuovi ingressi per Polygon S.p.A.: Antognetti come CFO e Seragio Responsabile HR

Andrea Seragio, Nicola Antognetti

Polygon Spa, azienda leader nei servizi integrati di ingegneria clinica per ospedali in Italia e Spagna, prosegue la propria strategia di crescita con l'ingresso del Dott. Nicola Antognetti, in qualità di Chief Financial Officer (CFO), e del Dott. Andrea Seragio, come nuovo Responsabile HR.

Antognetti vanta una profonda e consolidata esperienza professionale nell’ambito della direzione finance e della consulenza strategica direzionale con esperienze in Sky Italia, Accenture e EY Parthenon, dove ha ricoperto rispettivamente il ruolo di Finance Business Analyst, Strategy & Consulting Manager e Strategy & Execution Senior Manager.

Seragio ha invece una formazione giuslavoristica con una pluriennale esperienza nella gestione, organizzazione e sviluppo delle risorse umane in ambito G.D.O, ristorazione e beauty retail. E’ stato infatti Responsabile Risorse Umane in Esselunga S.p.A. (Bar atlantic e Esserbella).

Polygon S.p.A, con sede a Roma e Milano, è attiva nell'installazione, gestione, manutenzione e riparazione di apparecchiature biomediche e di diagnostica per immagini, con oltre 500.000 dispositivi gestiti e un milione di interventi eseguiti all'anno. L’azienda vanta un fatturato di oltre 126 milioni di euro, un operato validato da ben 8 certificazioni di qualità e più di 570 dipendenti, tra manager, ingegneri e tecnici.

“Questi nuovi ingressi rappresentano un altro tassello importante nella nostra crescita e nell'ottimizzazione dei nostri processi interni - ha dichiarato l'Ingegner Armando Ardesi, Amministratore Delegato di Polygon S.p.A. -. Entrambi portano con sé un bagaglio di esperienza e competenze che ci permetteranno di arricchire ulteriormente il nostro team già altamente qualificato e supportare la nostra visione strategica, consolidando la nostra posizione di leadership sul mercato. Siamo certi contribuiranno in modo significativo al raggiungimento dei nostri obiettivi aziendali, nell’ottica di un continuo e progressivo impegno nell'eccellenza e nell'innovazione”.