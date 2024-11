Effetti “extrapenali” dell’accordo “negoziale” sulla pena

la QUESTIONE Quali sono gli effetti che conseguono a una sentenza di patteggiamento? Quali sono, in particolare, le ricadute che si originano dall’accordo “negoziale” delle parti sulla pena nell’ambito del sistema giudiziale extrapenale? E ancora, quale ruolo può assumere una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in ordine al riconoscimento o al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti in ambito pubblico e privato?

Premessa

Apparentemente, il rapporto tra sentenza di patteggiamento e giudizio civile e amministrativo è assolutamente lineare.

A norma dell’art. 445, comma 1 bis, infatti, «la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie...