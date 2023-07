Elexia Avvocati & Commercialisti, PwC Italia e Ammirati Studio Legale nell'operazione di cessione dello storico Hotel Ritter a Milano

Una veduta dell'Hotel Ritter









Si sono conclusi gli accordi per la cessione dello storico Hotel Ritter di Corso Garibaldi a Milano, situato nelle immediate vicinanze dell'iconico quartiere di Brera.



L'asset, con una superficie totale effettiva di circa 5.500 metri quadrati, si sviluppa su sette piani fuori terra, oltre ad un piano ammezzato e ad un piano interrato.



La società venditrice, Montello SpA, proprietaria della struttura dal 1954, dove ha avviato l'attività alberghiera nel 1988, è stata assistita nell'operazione dallo studio Elexia Avvocati & Commercialisti con un team guidato dai partner Alberto Di Fresco e Daniele Portinaro, con la Senior Associate Paola Marconi e da PwC Italia in qualità di financial advisor con un team guidato dal Partner Antonio Martino e dal Director Dario Ferraina e con il contributo del Partner Marco D'Alia.



PwC Italia ha inoltre assistito la società venditrice con riferimento agli aspetti valutativi dell'asset con un team guidato dal Senior Manager Christopher Haug, nonché sui temi connessi alla trasferibilità con un team guidato dal Senior Manager Fabrizio Giacon e alle tematiche ambientali con un team guidato dalla Senior Manager Valentina Liberali.



La società acquirente è stata assistita dallo studio legale Ammirati di Napoli, con il suo fondatore, avvocato Aniello Ammirati, con un team composto dagli avvocati Maria Pina Mascolo e Nunzia Rota, e da Colliers Italia in qualità di advisor.

La società acquirente non ha ancora reso noti i progetti di riqualificazione dell'immobile.



Il deal è una delle operazioni di real estate di maggior rilievo sulla piazza milanese negli ultimi anni, concluso a valle di un articolato processo di vendita avviato nell'autunno del 2022 ed al quale hanno partecipato i principali operatori, istituzionali e privati, del settore hotellerie e real estate, italiani ed esteri.