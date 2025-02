ENERGIA E CLIENTI VULNERABILI - Bollette: sì alle "tutele graduali" se è l'opzione più vantaggiosa

L'articolo 24 attribuisce ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di richiedere, al fornitore locale, l'accesso al servizio a tutele graduali, qualora lo ritengano più vantaggioso

Allo scopo di offrire una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili la legge 193/2024 dedica un norma ad hoc, l'articolo 24.

I clienti vulnerabili

I clienti vulnerabili costituiscono un segmento di utenza al quale, in base alla legislazione europea, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare una protezione "adeguata", in quanto clienti che versano in situazioni di particolare svantaggio che potrebbe penalizzarli nell'approvvigionamento sul mercato libero dell'energia, ma la definizione dei requisiti perché un cliente...