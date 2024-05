Enti locali, per “assenza ingiustificata” scatta la decadenza del consigliere comunale

L’assenza ingiustificata dalle adunanze del Consiglio comunale legittima la decadenza dalla carica di consigliere. Lo ha stabilito il Tar Campania- Napoli con la sentenza n.3021 del 2024, che, alla luce dell’articolo 43, comma 4, del Testo unico degli enti locali (“Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”) ha respinto il ricorso proposto contro la deliberazione...

