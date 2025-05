"Cila", declaratoria d'inefficacia impugnabile davanti al giudice amministrativo

Gli atti variamente adottati dagli enti locali sotto la qualificazione di declaratorie di irricevibilità ovvero archiviazione o simili delle comunicazioni di inizio lavori, seppure non espressivi di poteri tipizzati, non sussistendo alcuna previsione normativa che li disciplini, in quanto dotati del carattere di lesività, sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 1651/2025.