Epta sigla accordo con Purever per la cessione del business delle celle frigorifere “Misa”

Epta S.p.A., nel contesto del suo progetto di focalizzazione sul core business della refrigerazione commerciale ed in linea con le linee guida del proprio Piano Strategico 2024-2027, annuncia di aver siglato in data 2 aprile 2024 un accordo vincolante con Purever, player globale specializzato in soluzioni tecnologiche isolanti d’avanguardia per il mondo Life-Science & Hospitals, Industria agroalimentare e logistica, Catering, Supermarkets & Food Retail, finalizzato alla cessione del business produttivo di celle frigorifere ad uso commerciale e industriale a marchio MISA.

La struttura dell’operazione prevede la costituzione di una Newco da parte di Epta, in cui fare confluire tutte le attività, gli asset e i rapporti di lavoro legati al brand MISA, comprensivi dello stabilimento produttivo di Pomezia (Roma), che conta oggi circa 110 dipendenti, e il successivo acquisto da parte di Purever della partecipazione totalitaria in tale Newco.

Il closing dell’operazione è previsto per il 31 maggio 2024.

Epta è stata assistita nell’operazione da Deloitte Legal in qualità di legal advisor con un team coordinato dal Partner Ubaldo Messia composto dall’Of Counsel Alexia Falco, la managing associate Elena Martellucci, e l’associate Giulia Bonacasa per la parte corporate / M&A mentre lato Labour dall’Of Counsel Andrea Bonanni.