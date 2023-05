Ergastolo ostativo, benefici possibili anche senza collaborazione di Patrizia Maciocchi

La Cassazione ha depositato le motivazioni con le quali, l’8 marzo , ha deciso di non inviare alla Consulta la normativa sull’ergastolo ostativo annullando con rinvio il ricorso di un detenuto in cella da 30 anni, per mafia e omicidio che, pur non collaborando, chiede la liberazione condizionale









Per la nuova disciplina sull’ergastolo ostativo la mancata collaborazione con la giustizia è una preclusione relativa e non più assoluta. Anche i non collaboranti, condannati per reati ostativi, hanno dunque la possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, in presenza però di «stringenti e concomitanti condizioni». La Cassazione (sentenza 15197, relatore Giuseppe Santalucia) ha depositato le motivazioni con le quali, l’8 marzo , ha deciso di non inviare...