ESG, data protection e GDPR, whistleblowing, 231 - Disponibile la terza edizione del manuale dedicato alla COMPLIANCE

L’opera, giunta alla sua terza edizione, offre un quadro di insieme delle principali norme di cui tener conto nella definizione e implementazione di un modello di corporate governance che sappia coniugare e sintetizzare, nel modo più integrato ed efficiente possibile, compliance normativa e sostenibilità:

responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/200 1,

1, privacy e data protection ,

, whistleblowing ,

, responsabilità sociale di impresa e conformità ai principi ESG.

Il manuale si apre con una panoramica in tema di responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, affrontando il tema delle molteplici interazioni con le norme in materia di prevenzione dei rischi di salute e sicurezza sul lavoro, antiriciclaggio, anticorruzione e compliance _ scale, e prosegue richiamando le principali norme italiane ed europee in materia di protezione dei dati personali e descrivendo in sintesi le misure tecniche e organizzative per darvi attuazione. Il tutto corredato da richiami a casi e pronunce che ne evidenzino la concreta rilevanza per le imprese.

Il volume si conclude con una disamina delle più recenti leggi nazionali, direttive e proposte di direttiva europee in materia di sostenibilità, rendicontazione e due diligence di sostenibilità e whistleblowing, ivi compreso il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 nonché la Corporate Sustainability Due Diligence Directive.

SCOPRI DI PIÙ

Compliance 2025 A cura di Stefan Brandes* * Avvocato di diritto tedesco e italiano nonché Managing Partner di Rödl & Partner Italia, è operativo nei settori M&A, diritto societario, contrattualistica commerciale e real estate. Si occupa principalmente di consulenza e supporto continuativo a società italiane ed estere nell’ambito del diritto societario e delle acquisizioni di partecipazioni e aziende, delle fusioni, di accordi di jointventure, di operazioni straordinarie in genere e di compravendita di immobili. È relatore a conferenze su temi di diritto societario, commerciale e fiscale prevalentemente con riferimento ad operazioni M&A. È membro dell’International M&A Practice Group di Rödl & Partner