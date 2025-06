Estorsione e non truffa aggravata la minaccia di far subire un maleficio da un sedicente mago La Corte di cassazione - con la sentenza n. 23947/2025 - ha offerto la soluzione interpretativa per differenziare il reato di estorsione da quello di truffa aggravata che viene commesso ex articolo 640 n. 2 del Codice penale - attraverso la prospettazione di un pericolo immaginario o reale