EY SLT al fianco di Galileo Green Energy nella sottoscrizione del suo primo corporate PPA

Mattia Riccardo Petrillo, Laura Belardinelli









Lo studio legale e tributario di EY ha assistito Galileo Green Energy nella negoziazione e firma del suo primo contratto di compravendita di energia a lungo termine.



L’operazione garantirà a Galileo - piattaforma paneuropea di sviluppo e investimento in diverse tecnologie nel settore energetico rinnovabile – la vendita dell’energia elettrica generata da tre progetti fotovoltaici situati in Italia, con precisione in Campania, con una capacità complessiva di circa 23 MW, per una produzione annua stimata di oltre 40GWh. Questa iniziativa strategica per Galileo è parte integrante della roadmap di sostenibilità complessiva per indirizzare la transizione verde delle sue attività e perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione. In base all’accordo, Galileo venderà ad una multinazionale quotata al NYSE (New York Stock Exchange) l’energia rinnovabile prodotta dai progetti solari insieme alle relative garanzie di origine per un periodo di 10 anni. Dal punto di vista della bancabilità, il PPA assicurerà flussi di cassa stabili ai progetti, con una durata sufficiente per consentire il rimborso del debito a lungo termine, fornendo un flusso di entrate adeguato e prevedibile.



Per gli aspetti strategici e legali Galileo ha partecipato all’operazione con un team coordinato dal General Counsel Laura Belardinelli, coadiuvata da Giangiacomo Miani, Legal Counsel, e da Roberto Pizzini, Head of PPA Originator, per gli aspetti tecnici.



Nell’ambito dell’operazione, lo studio legale e tributario di EY ha agito al fianco di Galileo con un team guidato da Mattia Riccardo Petrillo, Partner Leader del Dipartimento Energy and Efficiency, coadiuvato da Anna Chiara Bifulco, Senior associate. Lo studio ha curato la predisposizione della documentazione contrattuale sotto i plurimi profili legali, energetici, regolatori e contrattuali.