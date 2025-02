FAE Technology acquisisce MAS Elettronica

Giulia Bianchi Frangipane, Stefano De Conciliis

FAE Technology S.p.A., tech company italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana che opera nel settore dell’elettronica, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di MAS Elettronica S.r.l., realtà attiva dal 2008 nella progettazione di soluzioni elettroniche embedded proprietarie e architetture ARM con sede nel padovano. L’operazione rappresenta la terza acquisizione in poco più di un anno e contribuisce al posizionamento del Gruppo come nuovo punto di riferimento nel panorama Tech nazionale e non solo.

FAE Technology è stata assistita da BonelliErede negli aspetti legali dell’operazione, con un team guidato per i profili corporate dalla partner Giulia Bianchi Frangipane e composto dagli associate Stefano de Conciliis e Daniela Archi, nonché, per i profili labour, dal partner Vittorio Pomarici, dall’associate Claudia Numerati e da Michele Fava. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dal legal specialist Nicolò Vallefuoco e dalla legal analyst Federica Ciccarelli.

I venditori sono stati assistiti dall’avv. Bruno Bertolo, per gli aspetti legali dell’operazione, e dal dott. Gianfranco Gaudioso, per gli aspetti fiscali e societari dell’operazione.