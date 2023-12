Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Padre violento e affido super-esclusivo alla madre

2. Affidamento super-esclusivo alla madre e genitore detenuto per atti di violenza

3.Nomina del curatore e disconoscimento di paternità

4. Onere probatorio e assegno perequativo-compensativo

5. Parte “sostanziale” minorenne rappresentata...

