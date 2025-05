Mutuo, se paga il solo coniuge che guadagna niente restituzione di metà somma

Se le rate del mutuo stipulato da due conviventi sono pagate solo da quello tra i due che percepisce un reddito, il convivente pagatore non può pretendere dall'altro convivente (attivando l'azione di arricchimento senza giusta causa di cui all'articolo 2041 del Codice civile) la restituzione di metà della somma sborsata in quanto il pagamento si intende effettuato in adempimento di un dovere morale e, come tale, non è ripetibile.

Decide in tal senso la Cassazione nella ordinanza n. 11337 del 30 aprile...