Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2024 e 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Autorizzazione alla madre per il cambio del cognome del minore

2. Presupposti per l’annullamento del matrimonio

3. Ripudio islamico e compatibilità con l’ordine pubblico del provvedimento straniero

4. Comodato e recesso ad nutum...