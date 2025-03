Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Validità del testamento olografo e non provate influenze dei testimoni

2. Vendita della casa coniugale in difformità degli accordi negoziali

3. Revocatoria del trust in favore dei figli da parte del curatore fallimentare

4. Forma dell...