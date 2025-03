Sulla reversibilità all’ex pesa l’assegno di divorzio

L’importo dell’assegno divorzile deve essere tenuto in considerazione per determinare la quota di pensione di reversibilità da attribuire all’ex coniuge divorziato. Lo ha precisato la Cassazione che, con l’ordinanza 5839 del 5 marzo scorso, ha ribadito che la quota spettante all’ex coniuge «non deve necessariamente corrispondere all’assegno divorzile», né l’importo dell’assegno rappresenta «un tetto massimo non superabile». Tuttavia, secondo la Suprema corte, «tra gli elementi da valutare, senza ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi