Famiglia, le Linee guida di Milano per la redazione degli atti di Valeria Cianciolo

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







La Corte di Appello di Milano, il Tribunale per i minorenni di Milano, il Tribunale di Milano il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Osservatorio della giustizia civile di Milano, alla luce delle novità apportate dalla Riforma Cartabia hanno stilato le Linee Guida contenenti le indicazioni operative per la redazione degli atti e il loro deposito in materia di famiglia.

Si ricorda che nelle controversie in materia di persone, minorenni e famiglie gli obblighi imposti dagli articoli 88...