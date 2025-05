FDL Studio Legale e Tributario e RASS Studio Legale Rinaldi e Associati nell’acquisizione di Cromsteel Italia S.r.l. da parte di S.I.C.A.M. S.p.A.

S.I.C.A.M. S.p.A., società del Gruppo Bianco leader di mercato nella fornitura di tubi e barre per applicazioni meccaniche e oleodinamiche, ha completato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Cromsteel Italia S.r.l., società specializzata nella vendita, distribuzione e lavorazione meccanica di barre cromate, tubi per cilindri idraulici ed aste per il movimento lineare.

Cromsteel Italia S.r.l. è un’azienda di eccellenza, altamente specializzata nella lavorazione meccanica e nella personalizzazione...