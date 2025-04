Femminicidio: intenzione, proposito e volontà omicidiaria in un noto caso di cronaca

Capi di imputazione

Capo (A). Il reato di cui all'art. 575 e art. 577 commi 1 n.1, n. 3 e n. 4, in relazione agli artt. 61 n. 1 e n. 4 c.p., perché con futili motivi, con crudeltà e con premeditazione, cagionava la morte della propria compagna, con la stessa stabilmente convivente, la quale al momento del fatto, era al settimo mese di gravidanza, colpendola con 37 coltellate al collo, al dorso e al viso. In particolare, dopo aver svolto già a partire dal dicembre del 2022 ricerche via internet circa gli effetti del ...