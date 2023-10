Fivelex con banca generali nell’ottenimento della licenza bancaria di BG Suisse

FIVELEX ha assistito Banca Generali S.p.A. (“Banca Generali”) e BG (Suisse) Private Bank SA (“BG Suisse”) nel processo autorizzativo di BG Suisse, nuova banca del Gruppo Generali, specializzata nel private banking e nel wealth management.



FIVELEX, in stretta cooperazione con il team legale di Banca Generali guidato dal General Counsel Carmelo Reale, ha prestato assistenza a Banca Generali e a BG Suisse in tutte le fasi del progetto che ha portato alla costituzione e alla autorizzazione da parte della FINMA della Banca svizzera interamente partecipata da Banca Generali, in particolare nella procedura seguita da Banca Generali con la Banca d’Italia per la costituzione della controllata svizzera e nell’ottenimento da parte di quest’ultima della licenza bancaria da parte della FINMA.



In particolare, il team di FIVELEX – guidato dal managing partner Francesco Di Carlo e composto dalla managing associate Debora Gobbo e dalla trainee Sara Nanollari – ha assistito Banca Generali e BG Suisse sui profili legali e regolamentari italiani del progetto.



FIVELEX è uno Studio legale e tributario indipendente italiano con sede a Milano, specializzato – sui profili legali e fiscali – nei settori Corporate M&A, Banking, Finance & Insurance, Arbitration & Litigation e Restructuring & Insolvency, Real Estate, Private Clients, Intellectual Property e Data Protection. Fondato nel 2014, è oggi composto da 14 Soci ed un totale di circa 70 Professionisti con diversi livelli di seniority e con significative esperienze maturate nel mercato dei servizi legali e fiscali, oltre a 3 Of Counsel di primario standing. FIVELEX assiste clienti italiani ed internazionali nei propri ambiti di competenza, offrendo expertise consolidate e fortemente sinergiche tra loro.